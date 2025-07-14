أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، منخفضاً بـ39.31 نقطة، ليقفل عند مستوى 11213.59 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 238 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 190 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات الاستثمار ريت، والمجموعة السعودية، وشاكر، وسينومي ريتل، وجمجوم فارما، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات إعمار، ونسيج، ومجموعة إم بي سي، والصقر للتأمين، وأنابيب الشرق الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين9.91% و4.12%.وكانت أسهم شركات شمس، وباتك، وأمريكانا، والكيميائية، ودرب السعودية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، منخفضاً 80.73 نقطة ليقفل عند مستوى 27356.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.