أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة إحصاءات الطاقة المتجددة لعام 2024، وأظهرت نتائج النشرة أن عدد المشاريع التي شُغِّلت في عام 2024 بلغ خمسة مشاريع للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 3,751 ميجاواط، فيما بلغ عدد جميع مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في المملكة منذ البدء في إنشائها حتى نهاية عام 2024 عشرة مشاريع، تسعة منها للطاقة الشمسية بسعة إجمالية بلغت 6,151 ميجاواط، ومشروع واحد لطاقة الرياح بسعة إجمالية بلغت 400 ميجاواط.ووفقاً لنتائج النشرة، بلغ إجمالي حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها في المملكة حتى نهاية عام 2024 نحو 19 ملياراً و839 مليون ريال، حيث بلغ حجم الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية 18ملياراً و264 مليون ريال، في حين بلغ حجم الاستثمار في مشروع طاقة الرياح ملياراً و575 مليون ريال.وأفادت نتائج النشرة بأن إجمالي عدد الوحدات السكنية المقدر تزويدها بالطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 1,140,800 وحدة سكنية.وكشفت نتائج نشرة إحصاءات الطاقة المتجددة 2024 أن مشروع الشعيبة 1 للطاقة الشمسية سجَّل أدنى تكلفة لشراء الطاقة في المملكة، حيث بلغ 3.9 هللة سعودية لكل كيلوواط/ ساعة، مقارنة بتكلفة شراء الطاقة في مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى التي تراوحت ما بين 3.9 إلى 11.18 هللة سعودية لكل كيلوواط/ ساعة.يذكر أن إحصاءات الطاقة المتجددة تستعرض بيانات عن الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، وتُعد وزارة الطاقة هي المصدر الرئيسي للبيانات، وتتوفر البيانات في سلسلة زمنية للفترة (2019 - 2024).