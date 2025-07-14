يشكّل الإسكان التنموي إحدى أبرز أدوات التمكين السكني التي تعمل عليها وزارة البلديات والإسكان، ضمن إطار متكامل يُعنى برفع معدلات التملُّك وتحسين جودة الحياة للفئات المستحقة والمشمولة ضمن مبادرة الإسكان التنموي.

وخلال عام 2024 استطاعت الوزارة أن تُحقق قفزات كمية ونوعية تُجسّد كفاءة التنفيذ، ونجاعة السياسات، وعمق الأثر التنموي في مختلف مناطق المملكة.

98 ألف وحدة سكنية مصروفة.. تتجاوز المستهدف

أوضحت الوزارة أن عدد الوحدات السكنية المصروفة لمستفيدي برامج الإسكان التنموي بلغ بنهاية 2024 نحو 98,736 وحدة، متجاوزاً بذلك القيمة المستهدفة البالغة 82 ألف وحدة.

ويُعد هذا الإنجاز امتداداً لجهود الوزارة في توفير مساكن ملائمة تضمن الاستقرار وتحفظ الكرامة، مع الالتزام بأفضل معايير الجودة والامتثال التنظيمي.

دعمٌ تنمويٌّ متكامل.. وتمويلٌ متنوع

وتواصل الوزارة تنفيذ سياساتها التمكينية من خلال تحفيز المعروض السكني وتوفير خيارات تمويلية مرنة أسهمت في توقيع أكثر من 136,444 عقداً تمويلياً لمستفيدي الدعم التنموي، إذ جاء ذلك بالتوازي مع تفعيل برامج التكامل مع الجهات غير الربحية والقطاع الخاص، لضمان استدامة الدعم وشموليته.

توزيع عادل يُغطي مختلف المناطق

وأكدت «البلديات والإسكان» التزامها بالعدالة في التوزيع المكاني، إذ تصدّرت منطقة مكة المكرمة قائمة المستفيدين بعدد 5,549 مستفيداً، تلتها المنطقة الشرقية بـ2,597، ثم المدينة المنورة بـ2,327، في حين شملت التغطية مناطق المملكة كافة بإجمالي تجاوز 21,244 مستفيداً لعام 2024.

أكثر من 19 ألف وحدة جديدة في 2024

وكشفت الوزارة توفير 19,450 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في عام 2024، موزعةً على مشاريع تنموية تشمل البناء المباشر، التعاون مع الشركاء، وتمكين المستفيدين من الشراء الجاهز.

وقد بلغ عدد الوحدات المموّلة في مناطق المملكة، من خلال عدة برامج؛ منها «البناء» 9,456 وحدة، وبرنامج «وافي» 4,313 وحدة، وشراكات المطورين 1,811 وحدة، والبلديات 1,975 وحدة، مما يعكس تنوع مصادر الدعم وسرعة التنفيذ.

الإسكان التنموي.. حوكمةٌ وتحولٌ نوعي

وأشارت الوزارة إلى أن برنامج الإسكان التنموي يمثّل تحولاً نوعياً في آليات الدعم؛ حيث تم تصميمه لتكثيف كفاءة الاستهداف، وتحقيق أعلى درجات الحوكمة، وتوسيع الشراكات مع المنظمات غير الربحية، كما يستهدف البرنامج تحسين تجربة المستفيد، وضمان استدامة الأثر السكني والاجتماعي للمبادرة.

إلى جانب ذلك، تم تنفيذ أكثر من 300 برنامج تنموي عبر المنظمات غير الربحية، محققة نمواً بنسبة 30%، بما يُعزز الأثر المجتمعي ودور القطاع في التمكين السكني.

التزامٌ مستمر.. وتحقيقٌ لمستهدفات التملُّك

وتؤكد وزارة البلديات والإسكان أن هذه الإنجازات تُعزز من استدامة مشاريع الإسكان التنموي، وترسِّخ مكانتها كأحد أعمدة التمكين السكني للفئات المستحقة، وتُسهم في تحقيق مستهدف رفع نسبة تملك الأسر الأشد حاجة إلى 65% بحلول عام 2025، عبر نموذجٍ متكاملٍ يجمع بين الكفاءة التشغيلية، والتكامل مع الشركاء، وفعالية الدعم الموجّه.