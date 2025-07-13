أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضاً 24.01 نقطة، ليقفل عند مستوى 11252.90 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 254 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 148 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات سهل، والصقر للتأمين، وسينومي ريتيل، ومرنة، والاستثمار ريت، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الزامل للصناعة، والخزف السعودي، وأكوا باور، وساكو، وأسواق المزرعة الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و2.75%.وكانت أسهم شركات شمس، وباتك، والكيميائية، ومجموعة فتيحي، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، وأكوا باور، والكيميائية، والراجحي، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم منخفضاً 41.88 نقطة ليقفل عند مستوى 27437.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.