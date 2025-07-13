تشارك المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 التابع للأمم المتحدة، الذي يُعقد خلال الفترة 14 إلى 23 يوليو 2025 في مدينة نيويورك، حيث يجمع المنتدى مختلف الدول الأعضاء لمراجعة الجهود الدولية والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030.ويرأس وفد المملكة المُشارك في المنتدى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ويضم الوفد ممثلين من تسع جهات حكومية، تشمل: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الخارجية، وزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، الصندوق السعودي للتنمية، هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبرنامج جودة الحياة.وسيشارك أعضاء وفد المملكة من مختلف الجهات من خلال تقديم المداخلات الرسمية باسم المملكة في المنتدى.وسيلقي وزير الاقتصاد والتخطيط كلمة المملكة خلال الجزء الوزاري من المنتدى، يستعرض فيها أبرز جهود المملكة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030.وسيعقد على هامش المنتدى عدد من الاجتماعات الثنائية مع نظراء من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن جدول أعمال 2030.وضمن أعمال الوفد المشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025، ستعقد المملكة عدداً من الفعاليات الجانبية والمعارض المصاحبة، منها: جلسة حوارية بعنوان: «حل تعقيدات الاستدامة من خلال تعاون شامل ومتكامل عبر القطاعات المختلفة»، وجلسة حوارية بعنوان: «العمل محلياً لتحقيق الأثر عالمياً: تعزيز الحلول الشاملة المبنية على العلم والأدلة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية»، وجلسة حوارية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند بعنوان: «الاستفادة من التقنية والبيانات لتعزيز وتيرة تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة»، إلى جانب معرض ينظّمه الصندوق السعودي للتنمية بعنوان: «تمكين التنمية العالمية عبر الشراكات وتحقيق الأثر».وتؤكد مشاركة المملكة التزامها بدمج مبادئ رؤية السعودية 2030 مع إطار العمل العالمي لأهداف التنمية المستدامة.وقدمت المملكة تقارير المراجعة المحلية الطوعية العام الماضي، إضافة إلى تقديم مراجعات وطنية طوعية في المنتدى السياسي رفيع المستوى في عامي 2018 و2023، استعرضت من خلالها تقدم المملكة الكبير في مختلف مجالات التنمية المستدامة.ويُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى هذا العام تحت شعار: «تعزيز الحلول المستدامة والشاملة والمبنية على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 دون ترك أحد خلف الركب»، إذ يركز على مراجعة عدد من أهداف التنمية المُستدامة بشكل تفصيلي، وهي: الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.يذكر أنّ المنتدى السياسي رفيع المستوى يُعقد سنوياً منذ عام 2012 تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.