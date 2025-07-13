نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية- 867 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مايو الماضي، ووجّهت 148 إنذاراً للمواقع التعدينية المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، وذلك تطبيقاً لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر مايو الماضي شملت 232 جولة في منطقة الرياض، و191 جولة في منطقة مكة المكرمة، و166 جولة في المنطقة الشرقية، و74 جولة في المواقع التعدينية في منطقة المدينة المنورة، و49 جولة في منطقة عسير، و42 جولة في منطقة تبوك، و29 جولة في منطقة القصيم، و25 جولة في منطقة حائل، و23 جولة في منطقة جازان، إضافة إلى 20 جولة في منطقة نجران، و7 جولات في كلٍ من منطقة الباحة ومنطقة الحدود الشمالية.وأكَّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافة إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين وفقاً للوائح نظام الاستثمار التعديني.وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليون ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.