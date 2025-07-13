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السياحة في العلا.
السياحة في العلا.
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احتلت السعودية المركز الأول عالمياً كأعلى وجهة سياحية في نسبة نمو إيرادات السيّاح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م، وذلك وفقاً لتقرير باروميتر السياحة العالمية الصادر في شهر مايو 2025م من منظمة الأمم المتحدة للسياحة.



ووفقاً للتقرير، فقد احتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في نسبة نمو أعداد السيّاح الدوليين في الربع الأول من العام 2025م مقارنةً بالربع الأول من العام 2019م، والمرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط للفترة نفسها.

وسجلت المملكة نمواً في أعداد السياح الدوليين بنسبة 102% خلال الربع الأول من العام 2025م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م، متجاوزةً معدل النمو العالمي 3% ومعدل نمو منطقة الشرق الأوسط 44%، مُعززةً مكانتها الريادية في المشهد السياحي العالمي والإقليمي.



ويؤكّد تصدر المملكة للمؤشرات السياحية العالمية فاعلية الجهود التي تبذلها لتطوير القطاع السياحي، وسيرها بخطى ثابتة نحو تحقيق المستهدفات السياحية الطموحة التي وضعتها رؤية المملكة 2030.



وكانت وزارة السياحة قد أعلنت في وقت سابق أن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية بلغ 115.9 مليون سائح خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6 % مقارنة بعام 2023. وبحسب تقرير للوزارة فقد أنفق هؤلاء السياح نحو 284 مليار ريال خلال نفس العام. وشكل السياح المحليون أكبر نسبة من إجمالي السياح خلال هذه الفترة بنحو 74% ليبلغ عددهم نحو 86.2 مليون سائح، فيما شكل السياح الوافدون نحو 26% من إجمالي السياح بنحو 29.7 مليون سائح. وتعرف وزارة السياحة السائح بأنه كل زائر (محلي أو وافد أو مغادر) تضمنت رحلته المبيت ليلة واحدة على الأقل في البلد أو المكان محل الزيارة.

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