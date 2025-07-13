وقّعت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) بحضور وزير الطاقة رئيس مجلس مديري الشركة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اتفاقيات شراء الطاقة لسبعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تبلغ سعتها الإجمالية 15000 ميجاواط، باستثماراتٍ تبلغ 31 مليار ريال (8.3 مليار دولار)، وذلك ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف على تنفيذه وزارة الطاقة.ووقّع الاتفاقيات، مع (المشتري الرئيس)، تحالف تقوده شركة أكوا باور، بوصفها المطوّر الرئيس، وبمساهمةٍ من شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو للطاقة، المملوكة لشركة أرامكو السعودية.وتضم مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية مشروع بيشة في منطقة عسير بسعة 3000 ميجاواط، ومشروع الهميج بمنطقة المدينة المنورة، بسعة 3000 ميجاواط، ومشروع خليص بمنطقة مكة المكرمة بسعة 2000 ميجاواط، ومشروع عفيف 1 بمنطقة الرياض بسعة 2000 ميجاواط، ومشروع عفيف 2 بمنطقة الرياض بسعة 2000 ميجاواط.أما مشروعات طاقة الرياح فتضم مشروعي ستارة وشقراء بمنطقة الرياض، ويُعَدّ توقيع اتفاقيات بهذا الحجم دفعةً واحدة، لمشروعاتٍ هي من بين الأكبر عالمياً، تأكيداً للمكانة الريادية التي تحتلها المملكة في تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة.