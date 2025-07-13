أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية للمستهلك عن الربع الثاني 2025، متضمنةً أبرز الأعمال والجهود لحماية المستهلك في مجالات مكافحة الغش التجاري، ومكافحة التستر التجاري والتجارة الإلكترونية وغيرها.وبحسب النشرة، نفذت الوزارة خلال الربع الثاني 2025م، أكثر من 179 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لمكافحة الغش والتستر التجاري. وبلغ إجمالي الغرامات الصادرة بحق مخالفي نظام مكافحة التستر أكثر من 2.18 مليون ريال.وفيما يتعلق بالمتاجر الإلكترونية، نفذت الوزارة أكثر من 7 آلاف زيارة تفتيشية إلكترونية للوقوف على الامتثال، وبلغ إجمالي المتاجر الجديدة التي تم توثيقها عبر «منصة الأعمال» خلال الربع الثاني 6406 متاجر إلكترونية.وعلى صعيد البلاغات التجارية، عالجت الوزارة أكثر من 166 ألف بلاغ تجاري في مدة معالجة «يوم واحد»، وتم تلقي أكثر من 17 ألف بلاغ خارج اختصاص الوزارة، وكانت بلاغات المتاجر الإلكترونية هي الأعلى وروداً، تليها الخلافات التعاقدية، وعدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع.وتناولت النشرة أعمال اللجنة الدائمة لحماية المستهلك، إذ تتكامل جهود 20 جهة حكومية لرسم السياسات العامة والخاصة بنشاط حماية المستهلك، إضافة إلى المبادرات والأعمال الرقابية التي نفذتها الوزارة والتي تسهم في تعزيز الوفرة العالية من السلع والمنتجات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.وتطرقت النشرة لنتائج تقييم وكلاء وموزعي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية؛ الذي يهدف إلى تطوير القطاع، ومعالجة التحديات التي تواجه المستهلك.