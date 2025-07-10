استعرضت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» خلال جلسة ضمن أعمال قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير (Al for Good Summit 2025)، المنعقدة في جنيف، موضوع آفاق تطبيق «إطار تقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي» الذي أطلقته بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة بالرياض 2024، وسط حضور دولي من مختلف دول العالم.

واستعرض ممثلا «سدايا» مدير الإدارة العامة للدراسات الدكتور محمد العواد، ومدير عام الشراكات الإستراتيجية والمؤشرات رحاب العرفج، خلال مشاركتهما في الجلسة، الدور الدولي للمملكة في حوكمة وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين إسهاماتها في تعزيز التعاون الدولي، بما يعزز مكانتها كمرجع دولي موثوق ومؤثر في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأبرزا خلال مشاركتهما العديد من المبادرات والمشاريع الوطنية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها مشروع «عيناي» الذي يُعد أحد الحلول الطبية المتقدمة في المملكة، الذي سَخّر قوة الذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية السكري وتشخيصه بدقة، وشكّل علامة فارقة في رحلة تطوير الرعاية الصحية بالمملكة عبر الاستفادة من أحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى جهود المملكة في إطلاق «إطار تقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي»، الذي يجسّد التزام المملكة بدعم الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنية، وتعزيز ريادتها في تطوير منظومات الذكاء الاصطناعي بما يحقق التنمية المستدامة، ويرسخ مكانتها كمرجع عالمي رائد في هذا القطاع الحيوي.

وكانت «سدايا» وقعت خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي عقدت في سبتمبر 2022 بالرياض اتفاقية مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لتطوير إطار عمل عالمي لقياس جاهزية الذكاء الاصطناعي، لمساعدة جميع الدول على مشاركة، وتبني أفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية والإصلاحات المؤسسية اللازمة.

وتعكس هذه المشاركة مكانة المملكة كشريك دولي موثوق في صناعة القرار العالمي في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، ودورها الريادي في تعزيز التعاون العالمي لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، وبناء القدرات البشرية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويتماشى مع دعم المملكة لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.