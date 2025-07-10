شارك وزير المالية محمد الجدعان في اجتماع الطاولة المستديرة الافتراضي لقادة اتحاد المرونة، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف جمع الوزراء مع عدد من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص وقادة المنظمات الدولية، لتبادل وجهات النظر حول دور القطاع الخاص في تعزيز المرونة والابتكار، ودعم النمو في الأسواق الناشئة.وأشار خلال الاجتماع إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية، بما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، لافتًا النظر إلى أهمية تطوير القطاعات الواعدة من خلال الاستثمارات العامة الموجهة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، مفيدا بأن الاستثمار في خدمات الحكومة الرقمية لا يقتصر على التطوير فحسب، بل بإيجاد بيئة تدعم الشفافية والفاعلية، تُمكّن القطاع الخاص من الازدهار، وأن رحلة المملكة التنموية تؤكّد أن التحول الاقتصادي يزدهر بالشراكة.وأكّد أن نظام الاستثمار السعودي المحدّث يعزز من تكافؤ الفرص، ويبسط العمليات، ويحمي المستثمرين، مبينًا أن الاستثمارات العامة الموجهة تعزز من ازدهار القطاعات ذات الإمكانات العالية وتساعد على حشد رأس المال الخاص.يذكر أن اتحاد المرونة هو مبادرة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2022، لتجمع قادة الحكومات والشركات والمنظمات الدولية بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على التكيف والصمود أمام الأزمات مثل تغيّر المناخ، والأوبئة، والاضطرابات الجيوسياسية.