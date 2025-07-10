أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازي نمو اليوم مرتفعًا 31.28 نقطة ليقفل عند مستوى 27479.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 33 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.وانخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، 0.82 نقطة، ليقفل عند مستوى 11276.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 290 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 128 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات سهل، وسينومي ريتيل، وسيسكو القابضة، ونسيج، وإم آي إس، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات مسار، وجبل عمر، وأسمنت الجوف، ومدينة المعرفة، وطيران ناس الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و6.14%.وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والكيميائية، ومسار، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، أما أسهم شركات مسار، وأرامكو السعودية، والراجحي، والمراعي، وسينومي ريتيل، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.