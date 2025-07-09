أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» اليوم مرتفعاً 104.43 نقاط ليقفل عند مستوى 27448.22 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال، وكمية أسهم متداولة بأكثر من مليوني سهم.وانخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، 16.34 نقطة، ليقفل عند مستوى 11277.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 347 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 140 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.وكانت أسهم شركات مسار، والعقارية، ورتال، وسينومي ريتيل، وأسلاك، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الإنماء ريت للتجزئة، وتوبي، والكابلات السعودية، وشمس، وأكوا باور الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.62% و3.53%.وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، ومسار، وباتك، وجبل عمر، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، أما أسهم شركات مسار، وجبل عمر، وسينومي ريتيل، وسينومي سنترز، وسابك، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.