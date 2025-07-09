سجلت أسهم قطاع العقارات في السوق السعودية قفزات قوية خلال تعاملات اليوم، مدفوعةً بإقرار مجلس الوزراء نظام تملك الأجانب العقارات في المملكة، في خطوة اعتُبرت محفزاً كبيراً للقطاع وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.وجاء سهم «رتال للتطوير العمراني» في صدارة المكاسب، مرتفعاً بنسبة 8.3% في أقوى صعود يومي له منذ 8 أشهر، بينما قفز سهم «العقارية السعودية» بنحو 6.1%، مسجلاً أعلى وتيرة صعود يومي خلال 3 أشهر، فيما ارتفع سهم شركة جبل عمر للتطوير بأكثر من 4.5%وارتفع سهم مكة بنسبة 2.7%، والتعمير بنسبة 1.44%، وإعمار بنسبة 1.72%. وحقق سهم مسار مكاسب بأكثر من 3%، ليصل إلى مستوى 25.32 ريال.وامتد التفاؤل إلى مجمل قطاع إدارة وتطوير العقارات، الذي صعد بأكثر من 2.9%، بدعم من توقعات إيجابية بتزايد الطلب من مستثمرين أجانب في المرحلة القادمة، وبعد صدور اللائحة التنفيذية، لا سيما في المدن الكبرى والمناطق الاقتصادية الخاصة.وكان مجلس الوزراء السعودي أقرّ، أمس النظام الجديد الذي يتيح للأجانب تملك العقارات، ضمن جهود تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الدولية كجزء من مستهدفات رؤية السعودية 2030.ويرى محللون أن نظام تملك الأجانب قد يشكل نقطة تحول في السوق العقارية السعودية، مؤكدين أن التأثير الإيجابي قد يمتد إلى قطاعات مرتبطة مثل البناء والتمويل والخدمات اللوجستية، مع توقعات بتحسّن السيولة والاستثمار المؤسسي في المدى المتوسط.