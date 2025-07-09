ارتفعت نسبة التحاق خريجي التعليم العالي بسوق العمل خلال 6 أشهر من التخرج إلى 44.43%، مقارنة بـ 13.3% في عام 2019، وفق ما كشفه التقرير السنوي لبرنامج تنمية القدرات البشرية 2024. كما بلغت نسبة توظيف خريجي التعليم التقني والمهني 47.81%، وهو ما يعكس تحسنًا ملموسًا في جاهزية الخريجين لسوق العمل، بفضل إصلاحات هيكلية شملت جودة البرامج، وتكامل المسارات، وربط المخرجات بالاحتياج الوطني.

أظهر التقرير تجاوز المملكة لمستهدف 2025 في اعتماد مؤسسات التعليم العالي، إذ ارتفعت نسبة الاعتماد إلى 71.42% بعد اعتماد 12 مؤسسة و124 برنامجًا أكاديميًا، إضافة إلى توقيع 78 اتفاقية مواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

تقويم شامل لأداء المدارس

في التعليم العام، أنجز البرنامج الوطني للتقويم والاعتماد المدرسي التقييم الذاتي لأكثر من 24,000 مدرسة، والتقييم الخارجي وتصنيف 19,000 مدرسة، ضمن خطة تستهدف رفع جودة التعليم العام وتطبيق المعايير المؤسسية على جميع المراحل.

كما ارتفعت نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 36.7% في عام 2024، بعد أن كانت 21% فقط في 2019، ضمن مسار تصاعدي يهدف للوصول إلى 90% بحلول 2030. كما ارتفع عدد الطلبة الموهوبين إلى أكثر من 84,000 طالب وطالبة.

سجّلت جامعة الملك سعود دخولها ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا في تصنيف شنغهاي 2024، وحقق قطاع التعليم العالي مستهدف 2024 في عدد الجامعات المصنفة عالميًا وفق مؤشر QS.

وتم ابتعاث أكثر من 12,000 طالب لأفضل 200 جامعة في العالم، وأكثر من 2,400 طالب لأفضل 30 جامعة عالمية، ضمن استراتيجية خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، التي تنفذ عبر أربعة مسارات: الرواد، إمداد، البحث والتطوير، وواعد.

كما بلغ متوسط عدد أيام التدريب المهني قبل التخرج 91.61 يوم، مقارنة بـ 41 يومًا في 2019. كما وفّر البرنامج أكثر من 1.3 مليون فرصة تدريبية ضمن مبادرة «وعد»، فيما تم تدريب أكثر من 20,000 متدرب في مجالات الاقتصاد الرقمي، منها الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتطوير الألعاب.

وتم تمكين 120 شركة ناشئة جامعية، وتطوير المهارات الريادية لأكثر من 11,000 طالب وطالبة، إضافة إلى تخريج 135 شركة جامعية ناشئة من حاضنات أعمال موزعة على مختلف المناطق.

كما أطلقت المملكة موسوعة «سعوديبيديا» كمنصة معرفية رقمية تخدم المحتوى الوطني بخمس لغات، شملت أكثر من 26,000 مقالة و47,000 مادة مؤرشفة، و12,000 مادة بصرية وتفاعلية.

كما أنتجت مبادرة «كنوز السعودية» محتوى بصريًا يعكس الهوية الوطنية، وحقق أكثر من 30 مليون مشاهدة، وحصد 18 جائزة دولية من أبرزها «تيلي» و«هيرمز» و«فيغا».

وشهد مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2024 مشاركة أكثر من 10,000 زائر ومتحدثين من 100 دولة، وتم خلاله توقيع 56 إطلاقًا واتفاقية، تضمنت فرصًا استثمارية تجاوزت قيمتها 3.9 مليار ريال، ما يعكس موقع المملكة المحوري في تطوير مستقبل رأس المال البشري عالميًا.