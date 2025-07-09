أعلنت وزارة التجارة، استدعاء (5,309) مركبات «شيفروليه - جي إم سي - كاديلاك» موديلات (2021 - 2024) لخلل في أجزاء المحرك الداخلية (ذراع التوصيل أو عمود الكرنك) قد يؤدي إلى تلف المحرك، وفقدان قوة الدفع أثناء القيادة، مما قد يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة، مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع شركة جنرال موتورز على الرقم المجاني (8008200048)، وشركة الجميح للسيارات على الرقم المجاني (8007525252)، وشركة التوكيلات العالمية على الرقم المجاني (8002442244)، لفحص المحرك وتنفيذ الإجراءات الوقائية أو استبدال المحرك إذا لزم الأمر.

كما يمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة http://Recalls.sa.