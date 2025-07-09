أبرمت NHC اتفاقية تنفيذ مشروع «رحاب السدن» ضمن وجهة السدن بمدينة جدة مع شركة CACC الصينية، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التشييد، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير وجهات سكنية نموذجية بمعايير عالمية.

جرت مراسم التوقيع بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووقّع الاتفاقية عن NHC الرئيس التنفيذي محمد بن صالح البطي، فيما مثّل شركة CACC الرئيس التنفيذي.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ أكثر من 1,400 وحدة سكنية في مشروع «رحاب السدن»، الذي يُعد جزءًا من وجهة السدن، أحد المجتمعات السكنية التي تطورها NHC في مدينة جدة، بهدف تلبية احتياجات الأسر السعودية، وفق أعلى معايير التطوير العمراني. وتمثل هذه الخطوة انطلاقة لسلسلة من المشاريع المستقبلية، في إطار شراكة استراتيجية تُسهم في تحقيق مستهدفات NHC ورؤية السعودية 2030.

وتُعد هذه الاتفاقية امتدادًا للشراكات السعودية الصينية التي تعززت خلال زيارة الوزير ماجد الحقيل إلى الصين، حيث وُقّعت خلالها اتفاقيات استراتيجية عدة، من بينها إنشاء 20 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لقطاع التطوير العقاري، وزيادةً في المعروض السكني.

وتتميز «وجهة السدن» بكونها إحدى الوجهات العمرانية الكبرى، حيث تمتد على مساحة 4.2 ملايين متر مربع، وتضم مرافق متكاملة تشمل المساجد، والمدارس، والمراكز الصحية، والنوادي الرياضية، والمرافق التجارية، إلى جانب نصف مليون متر مربع من المسطحات الخضراء. وتوفر الوجهة شبكة متكاملة من المسارات الآمنة للمشاة والدراجات الهوائية، ما يجعلها وجهة سكنية مستدامة تنبض بالحياة.

يُذكر أن NHC تُجسد رؤيتها في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، وتسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030، برفع نسبة التملك السكني إلى 70%. كما تعمل على تأمين سلاسل الإمداد بمواد بناء مستدامة، وزيادة المعروض العقاري وفق معايير عالمية، تأكيدًا على ترسيخ مكانتها كأكبر مطور عقاري في المنطقة، من خلال مشاريع تعبّر عن تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.