زار رئيس مجلس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الجناح السعودي المشارك في معرض الصناعة الدولي «INNOPROM 2025» بمدينة «يكاترينبورغ» الروسية.وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الروسي في الجناح السعودي، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، ومساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله الدبيخي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد.واطلع ميشوستين خلال جولته في الجناح، على أحدث تقنيات التصنيع والحلول المبتكرة في الصناعة السعودية، ومنتجات الشركات الوطنية الرائدة، إضافة إلى الممكّنات والحوافز التي تقدمها المملكة لدعم نمو الاستثمارات الصناعية، كما استمع إلى نبذة عن مبادرات وجهود التكامل الحكومي في المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين الصناعيين.ويضم الجناح السعودي 18 جهة حكومية، وأكثر من 20 شركة وطنية رائدة، تمثل قطاعات حيوية تشمل الخدمات الصناعية، والاستثمار، والتعدين، والطاقة، والسياحة والثقافة، ومن تلك الجهات، وزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، وبرنامج «استثمر في السعودية»، وبرنامج «صنع في السعودية»، وبرنامج «روح السعودية»، إضافةً إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومركز الإقامة المميزة، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، وعدة شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، تشمل شركة نيوم، وشركة تطوير المربع الجديد، ومجموعة روشن.يذكر أن المملكة تشارك في النسخة الحالية للمعرض كدولة شريكة، وتؤكد مشاركتها في هذا الحدث العالمي التزامها بتعزيز الشراكات الدولية في القطاعات الصناعية والاستثمارية، ما يرسّخ مكانتها كشريك موثوق على الساحة الاقتصادية العالمية، كما تسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية الروسية في القطاعات الحيوية التي تستهدف توطينها وتطويرها، وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات، وتعزّز سلاسل الإمداد الصناعية والتعدينية، وتدعم نمو الصادرات السعودية غير النفطية.ويُعد معرض الصناعة الدولي ‏«INNOPROM 2025» من أهم المعارض الصناعية المتخصصة على مستوى العالم، إذ يمثل منصة إستراتيجية لعرض أحدث التقنيات الصناعية، ويُقام بشكل سنوي منذ 2010، بتنظيم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية، وتشهد نسخته الحالية مشاركة أكثر من 60 دولة.