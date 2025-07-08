ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخرّيف، اليوم، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي - الروسي، الذي عُقد ضمن فعاليات معرض الصناعة الدولي «INNOPROM 2025» بمدينة «يكاترينبورغ» الروسية.وشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته وزارة الاستثمار كبار المسؤولين الحكوميين، وقادة الصناعة، والمستثمرون من المملكة وروسيا الاتحادية، وناقش توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي المشترك، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة لبناء شراكات فاعلة في القطاع الصناعي.وأكد الوزير الخرّيف خلال الاجتماع، الدور المحوري الذي تمثله رؤية 2030 في قيادة التحوّل الاقتصادي للمملكة نحو اقتصاد وطني تنافسي ومستدام، إلى جانب ما توفره من فرص واعدة وممكنات فريدة في العديد من القطاعات الإستراتيجية ومنها قطاعا الصناعة والتعدين.وأوضح أن المملكة تمتلك العديد من المقومات الإستراتيجية التي تجعلها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصناعي، ومنها الموقع الجغرافي الذي يصلها بأهم الأسواق العالمية، والبنية التحتية الصناعية المتطورة، التي تشمل مدناً صناعية ومناطق اقتصادية خاصة ومجمعات صناعية متخصصة، إلى جانب وفرة الموارد الطبيعية، وتنافسية أسعار الطاقة، وسهولة ممارسة الأعمال والقدرات البشرية النوعية، إلى جانب الممكنات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، وتشمل الحلول التمويلية والمصانع الجاهزة ودعم عمليات التصدير.ولفت إلى حرص المملكة على الاستثمار في رأس المال البشري وتطويره، حيث يُعد بناء القدرات البشرية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمملكة، مبيناً أن مبادرات وبرامج التوطين في المملكة تمنح الأولوية للتدريب والتأهيل وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية على أحدث تقنيات التصنيع، بما يلبي احتياجات الصناعات المتقدمة، ويضمن توفير الكفاءات المؤهلة في القطاع الصناعي.وشهد اجتماع الطاولة المستديرة حضور مساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله الدبيخي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد، إذ يأتي الاجتماع ضمن الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى روسيا الاتحادية، التي يترأس خلالها وفد المملكة المشارك في معرض الصناعة الدولي INNOPROM، كما تحرص المملكة خلال مشاركتها على تعزيز الشراكات الصناعية العالمية، واستكشاف فرص نقل المعرفة والتقنية المتقدمة لتوطين الصناعات الواعدة.