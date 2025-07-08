تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري المصري خلال شهر أبريل 2025 إلى 3.42 مليار دولار مقابل 3.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 19.8% لتبلغ 4.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2025، مقابل 3.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 74.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 24.7%، والأسمدة بنسبة 18.4%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 51.4%، بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أبريل 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام الماضي، وأهمها الغاز الطبيعي المسال بنسبة 22.4%، والبصل الطازج بنسبة 8.4%، والمصنوعات من اللدائن بنسبة 6.3%، والزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 14.7%.في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 4.4% حيث بلغت 7.53 مليار دولار خلال شهر أبريل 2025، مقابل 7.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 3.5%، والغاز الطبيعي بنسبـة 79.1%، والمواد الأولية من حديد وصلب بنسبة 0.04%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.9%، بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام الماضي، وأهمها القمح بنسبة 37.5%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 10.8%، والذرة بنسبة 0.5%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 5.7%.