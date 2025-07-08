تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري المصري خلال شهر أبريل 2025 إلى 3.42 مليار دولار مقابل 3.78 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 19.8% لتبلغ 4.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2025، مقابل 3.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 74.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 24.7%، والأسمدة بنسبة 18.4%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 51.4%، بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أبريل 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام الماضي، وأهمها الغاز الطبيعي المسال بنسبة 22.4%، والبصل الطازج بنسبة 8.4%، والمصنوعات من اللدائن بنسبة 6.3%، والزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 14.7%.
في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 4.4% حيث بلغت 7.53 مليار دولار خلال شهر أبريل 2025، مقابل 7.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 3.5%، والغاز الطبيعي بنسبـة 79.1%، والمواد الأولية من حديد وصلب بنسبة 0.04%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.9%، بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام الماضي، وأهمها القمح بنسبة 37.5%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 10.8%، والذرة بنسبة 0.5%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 5.7%.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 19.8% لتبلغ 4.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2025، مقابل 3.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 74.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 24.7%، والأسمدة بنسبة 18.4%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 51.4%، بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أبريل 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام الماضي، وأهمها الغاز الطبيعي المسال بنسبة 22.4%، والبصل الطازج بنسبة 8.4%، والمصنوعات من اللدائن بنسبة 6.3%، والزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 14.7%.
في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 4.4% حيث بلغت 7.53 مليار دولار خلال شهر أبريل 2025، مقابل 7.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 3.5%، والغاز الطبيعي بنسبـة 79.1%، والمواد الأولية من حديد وصلب بنسبة 0.04%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.9%، بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2025 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام الماضي، وأهمها القمح بنسبة 37.5%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 10.8%، والذرة بنسبة 0.5%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 5.7%.