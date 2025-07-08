أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، منخفضًا 51.39 نقطة، ليقفل عند مستوى 11294.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 466 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم 187 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات سينومي سنترز، والحفر العربية، وشمس، والبحر الأحمر، ومدينة المعرفة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات بان، وسينومي ريتيل، وكابلات الرياض، وأكوا باور، وصادرات الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.60% و4.35%.وكانت أسهم شركات شمس، وباتك، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، أما أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وشمس، وسينومي سنترز، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضًا 119.05 نقطة ليقفل عند مستوى 27343.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.