كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، أن الاستثمار الأجنبي في اقتصاد المملكة تخطى 3 تريليونات ريال، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2025.

ووفقا للبيانات، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية لأول مرة خلال الفترة المشار إليها إلى 3048.5 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 33% من الإجمالي، ما يعادل 995.5 مليار ريال، إضافة إلى استثمارات الحافظة التي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 1244.6 مليار ريال، واستثمارات أخرى بقيمة 808.4 مليار ريال.

يذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة إلى السعودية ارتفعت بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، لتسجل 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليار دولار).

في المقابل، بلغت التدفقات الخارجة 1.8 مليار ريال (480 ألف دولار) بانخفاض نسبته 54 %، ليصل بذلك صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 22.2 مليار ريال (5.9 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 44 % مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وخلال عام 2024، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية نحو 26 مليار دولار، متجاوزة بذلك الهدف المرحلي الذي حددته الحكومة.

وتُعدّ هذه المؤشرات دلالة على زيادة جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من عام 2025، رغم انخفاض التدفقات الخارجة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.