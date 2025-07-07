التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال زيارته الرسمية الحالية إلى روسيا الاتحادية، وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، وبحث معه فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وتنمية الاستثمارات المشتركة.وأكد الوزيران خلال الاجتماع أهمية تطوير التعاون المشترك بما يدعم التنمية الصناعية في البلدين، وتمكين القطاع الخاص في المملكة، وروسيا، ليلعب دوراً محورياً في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاع الصناعي.وأشار الخريف إلى حرص المملكة على الاستفادة من الخبرات الصناعية الروسية، خصوصاً في مجالات المعدات الثقيلة، والآلات الزراعية، والكيماويات، والسيارات، والصناعات التحويلية، وتقنيات التصنيع المتقدم، التي تعد من القطاعات ذات الأولوية في الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة.وناقش الاجتماع بناء شراكات استثمارية فاعلة لاستغلال الفرص المتاحة في مجالات نقل المعرفة والتقنية، والابتكار والأبحاث الصناعية، مستعرضاً أبرز الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعات الصناعية الواعدة بالمملكة، والممكنات التي تقدمها لتسهيل رحلة المستثمرين.وشدَّد الجانبان خلال الاجتماع على التزامهما بتنمية الصادرات غير النفطية، وتسهيل نفاذها بين البلدين، بما يسهم في نمو التبادل التجاري، ويحقق التنوع الاقتصادي في المملكة وروسيا.ووجّه الخريف الدعوة لنظيره الروسي للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي، الذي من المقرر انعقاده في العاصمة الرياض خلال الفترة من 13 - 15 يناير 2026.وشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية (NIDC) المهندس صالح السلمي، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس ماجد العرقوبي، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد.ويأتي لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية بنظيره الروسي في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز الشراكات الصناعية الدولية، وتبادل الخبرات مع الدول الصناعية الرائدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.