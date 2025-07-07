كشفت وزارة التجارة أن إجمالي السجلات التجارية القائمة لنشاط صنع الكاكاو والشوكولاتة بلغ 3,532 سجلاً تجارياً حتى نهاية الربع الثاني 2025، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للشوكولاتة.وتصدرت منطقة الرياض قائمة أبرز المناطق في السجلات القائمة للنشاط بواقع 1,490 سجلاً تجارياً، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 909 سجلات تجارية، ثم المنطقة الشرقية بواقع 416 سجلاً تجارياً، تلتها منطقة القصيم بواقع 213 سجلاً تجارياً، ثم منطقة المدينة المنورة بواقع 149 سجلاً تجارياً.يذكر أن في يوم 7 يوليو الجاري من كل عام تحتفي دول العالم بمناسبة اليوم العالمي للشوكولاتة، التي تُعد واحدة من أكثر المنتجات الغذائية مبيعاً، وتتنوع أصنافها بين الداكنة، والحليبية، والبيضاء، والمضاف إليها من المكسرات أو الفواكه.وكانت وزارة التجارة قد أصدرت نشرتها الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثاني من عام 2025، متضمنةً نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.وتطرقت النشرة لإجمالي السجلات التجارية المُصدرة في الربع الثاني من هذا العام، وتم إصدار أكثر من 80 ألف سجل تجاري، ووصل الإجمالي إلى أكثر من 1.7 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة.وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل «البلاك تشين»، والبيانات الضخمة وعلم تحليل البيانات والأنشطة المالية، والتأمين، ومدن التسلية، والألعاب وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030.وتناولت النشرة التوزيع الجغرافي للسجلات التجارية المصدرة والقائمة وفي القطاعات الواعدة، وسلطت الضوء على السجلات في التجارة الإلكترونية، وأبرز الأنشطة والفعاليات لقطاع الأعمال في المملكة.