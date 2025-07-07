أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية أن عدد العاملين لدى مؤسسات السوق المالية، بلغ 6,807 موظفين بنهاية الربع الأول 2025، بارتفاع 1,024 موظفاً عن الفترة نفسها من العام 2024.وتوزع عدد الموظفين لدى مؤسسات السوق على 5,207 من الذكور يمثلون 76% من الإجمالي، إضافة إلى 1,600 من الإناث.ووفقاً لتقرير أعمال مؤسسات السوق المالية الصادر أخيراً، بلغت نسبة التوطين في هذه المؤسسات خلال الفترة 77%.وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 194 مؤسسة، وتصدرت شركة الأهلي المالية المؤسسات المالية المرخصة من حيث عدد الموظفين بـ448 موظفاً وبلغت نسبة التوطين بها 87%، تلتها شركة الراجحي المالية بـ318 موظفاً بنسبة توطين قدرها 90%. وحققت 14 شركة نسبة 100% من سعودة الموظفين ويبلغ إجمالي الموظفين في هذه الشركات 97 موظفاً.وكانت البيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية قد ذكرت في وقت سابق أن عدد العاملين لدى مؤسسات السوق المالية، بلغ 6,011 موظفاً بنهاية الربع الثاني 2024، بارتفاع 228 موظفاً عن الربع الأول من العام نفسه.ووفقاً لتقرير أعمال مؤسسات السوق المالية الصادر أخيراً، بلغت نسبة التوطين في هذه المؤسسات بنهاية الربع الثاني من العام الماضي 76%.وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي نحو 158 مؤسسة، وتصدرت شركة الأهلي المالية المؤسسات المالية المرخصة من حيث عدد الموظفين بـ403 موظفين وبلغت نسبة التوطين بها 89%، تلتها شركة الرياض المالية بـ304 موظفين بنسبة توطين قدرها 87%. وفي المقابل حققت 9 شركات نسبة 100% من توطين الموظفين.