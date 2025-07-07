أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 205.75 نقطة، ليقفل عند مستوى 27462.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 24 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم 29.73 نقطة، ليقفل عند مستوى 11345.46 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 415 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 132 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات شمس، وأيان، وسمو، وبروج للتأمين، وتمكين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مياهنا، وأسمنت أم القرى، وكيان السعودية، والمراعي، وحلواني إخوان الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.64% و3.35%.وكانت أسهم شركات شمس، والباحة، وبان، وأمريكانا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، أما أسهم شركات الراجحي، وأكوا باور، وأرامكو السعودية، والأهلي، وسينومي ريتيل فكانت الأكثر نشاطاً في القيمة.