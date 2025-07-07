أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي، عن ترقية تصنيفها من فئة «BBB» إلى فئة «A» في أحدث تقييمات مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI) للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وبعد هذه الترقية، أصبحت مجموعة stc من بين 31% من شركات الاتصالات في العالم التي تحصل على تصنيف «A» من ضمن 62 شركة عاملة في القطاع، ما يعكس التطور المستمر في أداء المجموعة، ومساعيها لتطبيق أعلى معايير الاستدامة والشفافية.

وسلّط تقرير MSCI الضوء على ريادة مجموعة stc في مجال أمن وخصوصية البيانات، والإطار الشامل الذي تعتمده في عمليات التدقيق الخارجية لأنظمة تقنية المعلومات، وآليات الاستجابة للطوارئ، والمتابعة المستمرة على أعلى المستويات، بالإضافة إلى توسيع نطاق برامج حماية البيانات لتشمل الموردين والشركاء، وتوفير برامج تدريبية مخصصة في مجال خصوصية وأمن البيانات للموظفين والمتعاقدين.

بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد: «يعكس هذا الإنجاز التقدم المتواصل الذي تحرزه مجموعة stc والتزامها بتطبيق أعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ودورها الريادي، ومساهماتها الإيجابية في تعزيز الاستدامة والشفافية على أعمالها».

يشار إلى أن تصنيف مجموعة stc في مؤشر MSCI شهد قفزات متسارعة في السنوات الماضية، حيث حرصت المجموعة على تعزيز جهودها المتعلقة بحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية وأمن البيانات والخصوصية من خلال تبني أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية، وتوظيف تقنيات مستدامة وحلول رقمية مبتكرة وتمكين الأفراد والمجتمعات، إلى جانب اعتماد أعلى معايير النزاهة والشفافية في جميع ممارساتها.

وتواصل المجموعة دورها الريادي في دعم مبادرات التنمية المستدامة والمساهمة الفعالة في بناء مستقبل مستقر ومزدهر للمجتمع وقطاع الاتصالات على حد سواء.