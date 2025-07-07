أعلنت مجموعة stc عن إطلاق شبكة الاتصالات الحرجة للأعمال (Business-Critical Network)، الأحدث ضمن شبكات الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالمجموعة، والتي من المتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات في القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية، التي تشمل القطاعات الحكومية والرعاية الصحية والنفط والغاز والخدمات.

توفر الشبكة، التي تُعتبر الأولى من نوعها في المملكة، قدرات اتصال آمنة وموثوقة وعالية السرعة، مما يمكّن القطاعات المختلفة من العمل بكفاءة ومرونة غير مسبوقة. وتتميز شبكة الأعمال الحرجة بإمكانات متطورة تواكب متطلبات المستقبل، وقادرة على التكيف مع التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الطرفية، وإنترنت الأشياء.

وتعمل الشبكة وفق أعلى معايير الاتصالات العالمية للقطاعات الحيوية (Mission Critical) ومعايير (3GPP)، وهي مبنية على شبكة LTE خاصة تغطي جميع أنحاء المملكة. وقد تم تصميم الشبكة لتلبية احتياجات القطاعات الحيوية، التي تتطلب السرعة الفائقة في الاستجابة وتوفّر خدمات الاتصالات بصورة مستمرة، مع ضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية. وتتميز الشبكة ببنية مرنة وقابلة للتطوير، ما يجعلها متكيفة مع الابتكارات المستقبلية مثل التشغيل الذاتي، والرصد والمتابعة الآنية، وحلول إدارة الحشود المتقدمة، بما يساعد القطاعات على مواكبة التغييرات المستمرة في عالم التقنيات الحديثة والبيانات.

بهذه المناسبة، قال المهندس رياض معوض، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في مجموعة stc: «يمثل إطلاق شبكة الاتصالات الحرجة للأعمال خطوة مهمة في قطاع الاتصالات الحيوية في المملكة العربية السعودية، ويعكس التزام مجموعة stc بدعم هذه القطاعات الوطنية من خلال توفير بنية تحتية آمنة وموثوقة وقادرة على التكيف مع متطلبات التقنيات المستقبلية، بما يعزز مكانتها كمُمكن للتحول الرقمي وداعم رئيسي لمستهدفات رؤية السعودية 2030».

وتوفر شبكة الاتصالات الحرجة للأعمال حلاً شاملًا ومتكاملاً للاتصالات الرقمية الأساسية، يشمل ميزات متقدمة مثل الاتصال الفوري المشفّر، وأجهزة مقاومة للصدمات، وتنبيهات الطوارئ، وخدمات المراسلة الجماعية الآمنة. وتم تصميم هذه الشبكة لتكون حلاً مثالياً لبيئات العمل التي تتطلب أداءً عاليًا، حيث تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات اتخاذ القرار، وتمكين الصيانة الاستباقية، والمتابعة الدقيقة للعمليات المعقدة.

قال المهندس خالد الضراب، الرئيس التنفيذي لشركة: specialized by stc

«يسعدنا في specialized by stc تقديم خدمة تلبي احتياجات الاتصال الخاصة بالقطاعات الحيوية، حيث تسهم شبكة الاتصالات الحرجة للأعمال في تمكين المؤسسات من التحكم في العمليات وتحسين سرعة الاستجابة وتعزيز مستويات الأمان، وتحقيق أداء مستقر وموثوق حتى خلال الظروف التشغيلية الصعبة والمعقدة».

ويأتي إطلاق شبكة الاتصالات الحرجة استجابة للطلب المتزايد على خدمات اتصال موثوقة ومرنة في القطاعات الحيوية في المملكة. ومن المتوقع أن تقوم الشبكة الجديدة بدور مهم في دعم العديد من القطاعات، من البنية التحتية إلى السلامة العامة والاستجابة للطوارئ، وذلك بفضل سرعتها الفائقة ومستويات الأمان العالية التي توفرها. ويعكس هذا التطوّر التزام مجموعة stc بتحسين خدمات الاتصالات ويؤكد على مساعيها لتعزيز البنية التحتية التقنية في المملكة ودعم مستهدفات رؤية 2030.