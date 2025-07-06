شاركت المملكة ممثلة بمحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم العوهلي في أعمال الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة، الذي يُعقد هذا العام كنسخة خاصة احتفاءً بمرور 15 عاماً على تأسيس اللجنة، في إطار جهود المملكة في تعزيز التحول الرقمي، وتنمية الاقتصاد الرقمي العالمي، وتقليص الفجوة الرقمية، فضلاً عن تمكين الوصول إلى خدمات الاتصالات والتقنية.وأكد العوهلي -في كلمته خلال الاجتماع- التزام المملكة الراسخ بتحقيق تنمية رقمية عادلة ومستدامة، مشيداً بجهود اللجنة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، موضحاً أن الهيئة -التي تم تصنيفها كمنظم قيادي من الاتحاد الدولي للاتصالات- تنفذ العديد من المبادرات داخل المملكة وخارجها، بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف العالمية.وحول استعراض الجهود الوطنية، أوضح العوهلي توافق الإستراتيجية الوطنية مع أجندة «الاتصال 2030» للاتحاد الدولي للاتصالات، مشيراً إلى أن المملكة تعمل مع الاتحاد على تحديث دراسة «ربط البشرية من خلال حلول مستدامة وميسورة ومبتكرة»؛ بهدف تحديد فجوات الاتصال ووضع حلول تعزز الوصول الشامل والميسور إلى الإنترنت.وسلط الضوء على مبادرة النفاذ المفتوح، التي مكّنت من مشاركة البنية التحتية بين مقدمي خدمات الاتصالات، وأسهمت في إيصال الألياف الضوئية لأكثر من 3.9 مليون منزل، متجاوزة الأهداف المحددة مسبقاً، مؤكداً أن المملكة تواصل الاستثمار في تقنيات الشبكات غير الأرضية مثل: الأقمار الصناعية المنخفضة المدار (LEO)، وأنظمة المنصات الجوية (HAPS) لتوسيع التغطية في المناطق النائية.وعلى المستوى الإقليمي، أشار إلى دور المملكة الريادي في إطلاق «دليل أدوات الاستدامة الرقمية» بالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي، إضافة إلى قيادتها لمسار الاقتصاد الرقمي الدائري ضمن مبادرة العمل الرقمي الأخضر للاتحاد الدولي للاتصالات.وفي ختام كلمته، أكد أن سد الفجوة الرقمية لا يزال أحد أبرز التحديات في عصرنا، داعياً إلى مزيد من العمل المشترك والتعاون.وتُعد لجنة النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة من اللجان التابعة للأمم المتحدة، ويشترك في رئاستها رئيس​ جمهورية رواندا بول كاغامي، ورجل الأعمال كارلوس سليم، بينما يتولى الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، والمدير العام لليونسكو نيابة رئاسة اللجنة، كما تضم اللجنة عدداً من صناع القرار المؤثرين في مجال الاتصالات والتقنية وكبار المسؤولين حول العالم.