أعلنت وزارة التجارة استدعاء 450 جهاز ثلاجة ومجمد ‏«BENCHMARK» طراز ‏«R-611ML» سنة الصنع 2024؛ لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.ودعت «التجارة» إلى التواصل مع شركة «جياد العربية» على الرقم 0126275077؛ بهدف ترتيب موعد فني لسحب الثلاجة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.يذكر أن «التجارة» تمكن المستخدمين من التحقق من السلع والمنتجات المعيبة المشمولة بحملات الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة https://Recalls.sa.وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في وقت سابق من العام الماضي إطلاق حملة استدعاء لعدد من أجهزة المكيفات التي تبيّن عدم مطابقتها للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة، ما قد يتسبب في استهلاك زائد للطاقة.وأوضحت الوزارة أن هذه الأجهزة لا تحقق متطلبات كفاءة الطاقة المعتمدة، داعية جميع المستهلكين إلى التحقق من شمول رقم المكيف الخاص بهم ضمن حملة الاستدعاء عبر الموقع الإلكتروني Recalls.sa. كما يمكن التواصل مع الشركات المعنية لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول بالحملة واسترداد مبلغ الشراء نقداً.وأكدت الوزارة أنه يمكن التواصل عبر الأرقام المخصصة: شركة متجر الشاطري: 920008380، والشركة الإلكترونية الحديثة: 8001207669.ويأتي هذا الاستدعاء ضمن جهود وزارة التجارة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومركز كفاءة الطاقة لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية وتحقيق أعلى معايير الكفاءة.