ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي 71.28 نقطة، ليقفل عند مستوى 11,315.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 215 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 169 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات أكوا باور، ونسيج، وسابتكو، ومبكو، وأبو معطي، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سبكيم العالمية، وصادرات، والاستثمار ريت، وبن داود، ودلة الصحية الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.97% و1.81%.وكانت أسهم شركات باتك، وبان، وسينومي ريتيل، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، وأكوا باور، وأرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، منخفضاً 30.41 نقطة ليقفل عند مستوى 27,257.09 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.