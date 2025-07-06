أعلنت شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع شركة الوقود الحيوي المحدودة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في استخدام وقود الديزل الحيوي بديلاً مباشراً للديزل الأحفوري خلال مرحلة إنشاء المطار، مع إمكانية التوسع في استخدامه خلال مرحلة التشغيل مستقبلاً إذا دعت الحاجة.

وستدعم شركة الوقود الحيوي مطار الملك سلمان الدولي عبر توفير حلول الطاقة البديلة من خلال وقود الديزل الحيوي B100 لاستخدامه في الأعمال الإنشائية، بما يُسهم في تقليل البصمة الكربونية والانبعاثات الناتجة عن المشروع، وذلك انسجاماً مع مستهدفات المملكة لتحقيق الحياد الصفري.

وبيَّن الرئيس التنفيذي المكلف لشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي ماركو ميهيا أن التعاون يمثل خطوة عملية نحو بناء مطار يراعي أعلى معايير الاستدامة البيئية، ويعكس تبني حلول طاقة بديلة تواكب التوجهات العالمية في الحد من الانبعاثات، منوهاً بأهمية الشراكات النوعية لتحقيق الأهداف، بالتزامن مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة.

وتأتي هذه المذكرة ضمن التزام مطار الملك سلمان الدولي بتطبيق ممارسات مستدامة، تُقلِّل الأثر البيئي، وتدعم كفاءة الموارد، وتُعد امتداداً لجهوده في تحقيق أعلى المعايير البيئية منذ المراحل الأولى لتطوير المشروع.