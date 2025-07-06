تصدرت شركة أرامكو السعودية -أكبر شركة للنفط في العالم- وقطاع البنوك قائمة أكبر 10 شركات في المملكة العربية السعودية، التي أعدتها مجلة «فوربس» الأمريكية. وتجاوزت القيمة السوقية للشركات العشر الكبرى في المملكة 2.1 تريليون دولار حتى 25 أبريل 2025؛ فيما بلغ صافي أرباحها 133.9 مليار دولار في عام 2024. وبلغ حجم البنوك الواردة في القائمة أرصدة وموجودات قيمتها 854.7 مليار دولار. وذكرت «فوربس» أنها استقت أرقامها ومعلوماتها من بيانات مؤشر سوق المال السعودية (تداول) للسنة المالية 2024. وجاءت أرامكو السعودية في المرتبة الأولى بقيمة سوقية بلغت 1.7 تريليون دولار، ومبيعات بلغت 480.4 مليار دولار، وأرباح قدرها 106.2 مليار دولار، وأرصدة قدرت بـ464.3 مليار دولار. وحلّ ثانياً البنك الأهلي السعودي، بقيمة سوقية تبلغ 57.3 مليار دولار، ومبيعات بلغت 18.7 مليار دولار، وأرباح قدرها 5.6 مليار دولار، وأرصدة قُدرت بـ294.4 مليار دولار. وجاء ثالثاً بنك الراجحي، الذي تبلغ قيمته السوقية 104.7 مليار دولار؛ فيما بلغت مبيعاته 16.1 مليار دولار، وأرباحه 5.3 مليار دولار. وبلغ حجم أرصدته وموجوداته 259.8 مليار دولار. وحلت رابعة مجموعة اس تي سي للاتصالات، بقيمة سوقية تبلغ 64 مليار دولار، ومبيعات 20.2 مليار، وأرباح 6.6 مليار دولار، وأرصدة تبلغ 42.8 مليار دولار. ويملك صندوق الثروة السيادية السعودية 62% من أسهم المجموعة. أما المرتبة الخامسة فاحتلتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بقيمة سوقية تبلغ 49.6 مليار دولار، ومبيعات 37.3 مليار دولار، وأرباح قدرها 993 مليار دولار. وجاءت الشركة السعودية للكهرباء في المرتبة السادسة، بقيمة سوقية قدرها 16.8 مليار دولار، ومبيعات قدرها 23.6 مليار، وأرباح بلغت 1.8 مليار دولار. وحلّ بنك الرياض سادساً أيضاً، بقيمة سوقية تبلغ 25 مليار دولار، ومبيعات 8 مليارات دولار، وأرباح قدرها 2.5 مليار دولار. وجاء بنك «ساب» السعودي ثامناً، بقيمة سوقية قدرها 19.4 مليار دولار، ومبيعات بلغت 7 مليارات دولار، وأرباح 2.2 مليار دولار. واحتلت المرتبة التاسعة الشركة السعودية للتعدين (معادن) بقيمة سوقية قدرها 47.7 مليار دولار، ومبيعات 8.7 مليار دولار، وأرباح بلغت 1.1 مليار دولار. وجاء في المرتبة العاشرة بنك الإنماء بقيمة سوقية بلغت 20 مليار دولار، ومبيعات 5.3 مليار دولار، وأرباح 1.6 مليار دولار.