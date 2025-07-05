كشف رصد أجرته «عكاظ» تملك المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودي (تاسي) نحو 12.22 مليار سهم بنهاية تداولات (الخميس) الماضي، إذ يمتلك الأجانب في كافة الشركات المدرجة في السوق.ووفقاً للرصد، تبلغ ملكية الأجانب في سوق الأسهم نحو 425.78 مليار ريال، ويفصلها عن الوصول إلى مستوى (نصف تريليون ريال) أقل من 74.22 مليار ريال فقط.ويمتلك المستثمرون الأجانب في بعض الشركات نسباً إستراتيجية، ممثلة في 9 شركات هي: «بترو رابغ بنسبة 37.5%، والحفر العربية بنسبة 34.3%، وأنابيب الشرق بنسبة 26.49%، وأماك بنسبة 14.5%، والأول بنسبة 31%، والعربي بنسبة 40%، وولاء بنسبة 3.57%، وبوبا العربية 43.25%، وتشب 30%».وتملك الأجانب في 11 شركة بملكية تجاوزت 10 مليارات ريال، تصدرها مصرف الراجحي، الذي بلغت ملكية الأجانب السوقية فيه نحو 54.99 مليار ريال، ثم البنك الأهلي في المرتبة الثانية، إذ بلغت ملكية الأجانب فيه نحو 38.09، وجاءت شركة أرامكو في المرتبة الثالثة، وبلغت ملكية الأجانب فيها نحو 37.78 مليار ريال، ثم البنك الأول بقيمة 32.77 مليار ريال، ويتملك الأجانب فيه بملكية إستراتيجية أيضاً، تبعه البنك العربي بملكية 24.08 مليار ريال، ثم شركة معادن 22.48 مليار ريال، وبلغت ملكية الأجانب في اس تي سي 21.68 مليار، وفي بوبا 16.05 مليار ريال، وفي بنك الرياض 10.91 مليار ريال، وموبايلي 10.33 مليار ريال، أما في سابك فبلغت ملكيتهم 10.04 مليار ريال.وشهد سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع المنتهي في 3 يوليو 2025، في ظل صعود 16 قطاعاً بقيادة 3 قطاعات كبرى.وكان المؤشر العام للسوق «تاسي» قد سجل ارتفاعاً نسبته 1.59%، بمكاسب بلغت 176.18 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,244.45 نقطة، مقابل 11,068.27 نقطة للأسبوع الماضي.وبلغت المكاسب السوقية 176.48 مليار ريال، ليصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـ«تداول» إلى 9.27 تريليون ريال، مقابل 9.09 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع السابق.وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة قطاع البنوك الذي صعد 2.18%، وارتفع قطاع المواد الأساسية 2.77%، وسجل قطاع الطاقة ارتفاعاً نسبته 1.87%.