يشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية في منطقة المدينة المنورة وتيرةً تصاعديةً وتوسّعاً مستمراً في الأنشطة المرتبطة به، بناءً على ما أكدته الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، في ظل تنامي الطلب على خدمات النقل والتخزين، واتساع النشاط التجاري والسياحي في المنطقة.وأشارت الغرفة -وفقاً لتقريرها الاقتصادي- إلى أن القطاع يشهد تنامياً متزايداً وإقبالاً من المستثمرين وروّاد الأعمال، بما يُسهم في تقديم حلول لوجستية مرنة تدعم التجارة والخدمات والضيافة، ومنها خدمات النقل السياحي، لاسيما في ظل تسجيل إشغال فنادق بنسبة 76.9% في المدينة المنورة حتى نهاية يونيو 2025، ويُعد القطاع عاملاً مشتركاً بين العديد من الأنشطة الحيوية، ومحرّكاً مباشراً للنمو المحلي في المدينة ومحافظاتها.وسجّلت منطقة المدينة المنورة مبيعات نقاط بيع بلغت نحو 404 ملايين ريال خلال الأسبوع الماضي، وتسهم المنطقة بنحو 6.6%، في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ما يعكس استمرار الطلب المحلي على السلع والخدمات المرتبط بالحركة التجارية، التي يُعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية من أعمدتها الأساسية.وأوضحت الغرفة أن قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة، من خلال دعم الأنشطة الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.ويُسهم هذا الحراك الاقتصادي المتسارع في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، وتنمية الخدمات الداعمة في مجالات النقل والتخزين والخدمات اللوجستية، ما يعزّز من مكانة المدينة المنورة مركزاً اقتصادياً ولوجستياً مهماً على مستوى المملكة.