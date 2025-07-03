وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد مع وزير المالية بجمهورية طاجيكستان قهرزودا فايز الدين ستور اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروع الطريق الدائري لمدينة كولياب بقيمة (30) مليون دولار، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، إذ تجسّد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الوثيقة التي تمتد لأكثر من 20 عاما بين الجانبين.

ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء طريق يشمل بناء جسرين، لرفع كفاءة وتحسين السلامة المرورية، وانسيابية الحركة الدولية بربط دول وسط آسيا مع جمهورية الصين الشعبية ودول المحيط الهندي، عبر النقل البرّي لضمان التنقّل الآمن للبضائع والمركبات، ما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي.

وفي سياق متصل، شارك الرئيس التنفيذي، بحضور نائب وزير مالية طاجيكستان يوسف مجيدي، والسفير الرشيدان، في وضع حجر الأساس لمدرسة ثانوية في مقاطعة دانقارا ضمن مشروع تشييد وتجهيز عدد من المدارس الثانوية (المرحلة الخامسة) الذي يموّله الصندوق بقيمة (20) مليون دولار، ويشتمل المشروع على إنشاء (11) مدرسة ثانوية بسعة إجمالية تتجاوز (7) آلاف طالب وطالبة، في إطار دعم الصندوق للقطاع التعليمي في مختلف مناطق طاجيكستان، كما تتضمن المراحل الأربع السابقة للمشروع إنشاء (57) مدرسة في مناطق متفرقة بتمويل من الصندوق بقيمة (75) مليون دولار.

وتأتي هذه الإسهامات في إطار نشاط الصندوق لتعزيز الفرص التنموية والحيوية في طاجيكستان، من خلال تمويل مشاريع وبرامج تنموية مستدامة لدعم قطاعات البنية الاجتماعية والنقل والمواصلات والطاقة، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وركائز المسيرة الإنمائية الرئيسية في الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أنه بدأ نشاط الصندوق السعودي للتنمية في جمهورية طاجيكستان منذ عام 2002، إذ قدّم الصندوق التمويل لتنفيذ (14) مشروعا وبرنامجا إنمائيا من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها (323) مليون دولار في مختلف القطاعات الحيوية التي من شأنها رفع جودة الحياة.