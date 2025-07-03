•خلال عامين فقط، توسّعت أومودا و جايكو في 41 دولة حول العالم، وبلغت مبيعاتها التراكمية أكثر من 540,000 وحدة، مما يجعلها أسرع العلامات الجديدة نموًا في مبيعات السيارات عالميًا. •استحواذ العلامة على مطار دبي الدولي، وهو من أبرز مراكز النقل العالمية، يمثل انطلاقة جديدة في إستراتيجيتها نحو العولمة. •نجحت أومودا و جايكو في تحقيق حضور عميق في سوق الشرق الأوسط من خلال تأسيس فروع مباشرة وبنية تحتية متقدمة لمراكز قطع الغيار، كما أطلقت عملياتها بنجاح في السعودية، والكويت، والإمارات، وأقامت فروعًا في السعودية والإمارات.

في صناعة السيارات، ماذا يمكن أن يتحقق خلال عامين فقط؟ كانت إجابة أومودا وجايكو واضحة: حضور في 41 دولة، و540,000 وحدة مباعة، ونسبة نمو بلغت 370% في مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة (NEV)، ما يجعلها أسرع علامة سيارات جديدة نموًا على مستوى العالم.

وقد خطت العلامة مؤخرًا خطوة جريئة بالاستحواذ على واحد من أبرز المعالم الحيوية في دبي، وهو مطار دبي الدولي، المعروف بكثافة حركته. وتُبرز هذه الخطوة قوة العلامة وتسارعها في الساحة العالمية، كما تمثّل فصلًا جديدًا في رحلتها السريعة نحو العولمة.

بأكثر من 540 ألف سيارة مباعة خلال عامين، أصبحت العلامة الأسرع نموًا بين جميع علامات السيارات الجديدة في العالم.

يُعد مطار دبي الدولي بوابة عالمية للنخبة من رجال الأعمال والمسافرين، ويجسد تطلعات الشرق الأوسط والعالم نحو الجودة والابتكار. وقد استهدفت أومودا و جايكو هذا المعلم المحوري بدقة، ونجحت في دمج علامتها عالميًا بسلاسة ضمن أبرز مواقع العرض داخل المطار.

وكما يربط مطار دبي الدولي بين مختلف دول العالم عبر رحلاته الكثيفة، تواصل أومودا و جايكو توسعهما العالمي بسرعة لافتة، محطّمة الأرقام القياسية في صناعة السيارات. فخلال عامين فقط، أصبحت أول علامة سيارات ناشئة في العالم تتجاوز حاجز 500,000 وحدة مباعة. واعتبارًا من مايو 2025، تجاوزت المبيعات العالمية التراكمية 540,000 وحدة، وامتدّت إلى 41 دولة.

بخطوات إستراتيجية وتوطين ذكي، تواصل العلامة توسعها القوي في سوق الشرق الأوسط.

وسّعت أومودا وجايكو حضورها في المنطقة بخطى واثقة ونجاحات لافتة، حيث بدأت أعمالها بنجاح في السعودية والكويت والإمارات. كما أنشأت فروعًا مستقلة في السعودية والإمارات، لتكون قواعد قوية تدعم وجودها الإقليمي، وتُجسّد التزامها بالتوطين من خلال البحث والتطوير المحلي، وفهم احتياجات السوق، وتطوير سلسلة التوريد.

دعم لوجستي متكامل وخدمة ما بعد البيع فائقة السرعة

على صعيد الدعم اللوجستي، أنشأت العلامة مستودعًا خاصًا بقطع الغيار في مدينة الدمام لخدمة السوق السعودي، يحقق معدل رضا بنسبة 100% من حيث توفر القطع، ويضمن تقديم الخدمة خلال 48 ساعة، مما يمنح المستهلكين خدمة ما بعد البيع سريعة وفعّالة.

إطلاق JAECOO J5 يمهّد لمغامرة جديدة في عالم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات

مع استمرار نجاحها في الشرق الأوسط، أطلقت العلامة طراز J5، والذي يُعدّ الأفضل في فئته كسيارة SUV خفيفة للطرق الوعرة والأنشطة الخارجية.

لهذا السبب، ستجتمع أبرز وسائل الإعلام من أربع دول في دبي بتاريخ 3 يوليو، لاختبار قيادة طراز JAECOO 5، ونقل تجربة القيادة الواقعية للمستهلكين حول العالم من خلال تجربة تفصيلية، إيذانًا بافتتاح الفصل الأهم في مسيرة علامة جايكو في سوق الشرق الأوسط، وهذه فقط البداية.

ظهور عائلة جايكو على تشعل الأجواء في الرياض

في المستقبل القريب، ستكون العاصمة السعودية الرياض هي المنصة التالية لانطلاق العلامة، حيث ستشهد الظهور الأول الكامل لعائلة جايكو في الشرق الأوسط.

تشكيلة الطرازات: من J5 إلى J8،

خيارات الطاقة: من الوقود التقليدي (ICE) إلى النظام الهجين المتطور (SHS).