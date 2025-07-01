انعقدت بالعاصمة التونسية اليوم، أعمال «يوم شراكة سعودي - تونسي» بمشاركة نحو 30 شركة سعودية تنشط في مجالات التجارة الدولية والقطاعات الصناعية والتجارية إلى جانب مثيلاتها من الشركات التونسية.

وتهدف هذه التظاهرة، التي انعقدت بالشراكة بين هيئة تنمية الصادرات السعودية وغرفة التجارة والصناعة لتونس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، إلى توطيد العلاقات الثنائية وتطوير التبادل التجاري بين البلدين.

وحثّ السفير الصقر ممثلي الشركات السعودية على التعريف بمناخ الاستثمار الإيجابي في المملكة والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، داعيًا الجانب التونسي إلى اغتنام الحوافز الاستثمارية في المملكة لبناء شراكات سعودية تونسية.

وشهد اللقاء تنظيم لقاءات مباشرة بين ممثلي عدد من الشركات السعودية ونظرائهم من تونس.