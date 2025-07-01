افتتحت «دلّه الصحية» عيادة جديدة في حي السلام شرق مدينة الرياض، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول المراجعين إلى خدماتها النوعية للرعاية الصحية، وفي إطار خطتها التوسعية في مختلف أرجاء المملكة.

وجاء افتتاح «عيادة حي السلام» ضمن سلسلة من العيادات الجديدة بدأتها دلّه الصحية بعيادات العارض واليرموك وقرطبة، حيث سيتم افتتاح المزيد من العيادات في الأشهر القليلة المقبلة.

وستشمل العيادة الجديدة على كل من عيادة طب الأسرة، عيادة الأمراض الباطنية، عيادة النساء والولادة، عيادة طب الأطفال، عيادة الأنف والأذن والحنجرة، عيادة طب الأسنان.

ووصفت د. البندري العجلان، المدير التنفيذي لعيادات دله افتتاح فرع حي السلام بأنها خطوة مهمة في الخطط التوسعية الهادفة إلى تسهيل وصول الرعاية الصحية عالية الجودة لأفراد المجتمع.

وقالت: «نحرص في عيادات دلّه على تقديم تجربة طبية متكاملة تتمحور حول المراجع، من خلال بيئة حديثة وكوادر طبية مؤهلة وتقنيات متقدمة تواكب تطلعات مراجعينا واحتياجاتهم».

إلى ذلك ستتوفر خدمات الطوارئ في عيادة حي السلام على مدار الساعة ابتداءً من ١ يوليو، بينما ستبدأ العيادات الخارجية بالعمل بشكل كامل خلال شهر أغسطس.

يذكر بأن دلّه الصحية تقدّم خدماتها لأكثر من ثلاثة ملايين مراجع سنوياً من خلال شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات التخصصية، بالإضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية. وبالاعتماد على فريق متمرس ونخبة من الأطباء المتخصصين، تعمل دلّه الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتحرص على القيم الإنسانية والمهنية التي جعلتها المرجع الأول للرعاية الصحية الموثوقة في المملكة.