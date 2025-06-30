شاركت المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الثالثة والخمسين لمجلس التنمية الصناعية (IDB) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، وسفير المملكة لدى النمسا المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، وعدد من قيادات قطاعي الصناعة والتعدين.

وأكد ابن سلمة خلال كلمته أمام الدول الأعضاء استمرار المملكة في بناء قطاع صناعي تنافسي ومستدام، مستندة إلى موقعها الإستراتيجي، ومواردها الطبيعية، وبنيتها التحتية المتقدمة، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكات الدولية ودعم التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وناقش المجلس قضايا إستراتيجية وبرامجية ومالية، شملت تقرير المدير العام السنوي، وبرنامج العمل والموازنة للفترة 2026–2027، إضافة إلى التعاون مع أفريقيا، والصناعة المحايدة مناخياً، والاقتصاد الدائري، ودعم الدول متوسطة الدخل والأقل نمواً، إلى جانب التحضيرات للدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة.

وعلى هامش المشاركة، وقَّعت المملكة اتفاقية استضافة المؤتمر العام الحادي والعشرين لليونيدو، المقرر عقده في العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025، كما نظّمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية فعالية ترويجية استعرضت خلالها استعدادات المملكة لاستضافة الحدث، وأبرز برامجها لدعم التحول الصناعي والابتكار.