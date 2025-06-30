أعلنت NHC إتاحة تسجيل اهتمام في «وجهة الوريف» العمرانية جنوب شرق مدينة جدة، ضمن جهودها في تقديم وجهات عمرانية تتمتع بمقومات جودة الحياة، وتُطوَّر وفق أعلى المعايير في مختلف مناطق المملكة. وتُعد «الوريف» أكبر وجهة تطورها الشركة في منطقة مكة المكرمة من حيث المساحة، ما يعكس التزامها بالتوسع وتعزيز المعروض العقاري النوعي في المنطقة.

وتقع «وجهة الوريف» على مساحة إجمالية تتجاوز 10.4 مليون متر مربع، وتوفر أكثر من 12 ألف وحدة سكنية، وتضم مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات التي تلبي مختلف احتياجات السكان، تشمل المرافق التعليمية والصحية والتجارية، كما توفر أكثر من 1.3 مليون متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال، ما يعزز من المسطحات الخضراء والبيئة المجتمعية الصحية.

وتتميز الوجهة بأسلوب حياة متكامل يجمع بين المساحات الآمنة، والبيئة الملائمة لممارسة الرياضة، والمرافق الاجتماعية والخدمية، إلى جانب تصميم معماري عصري يعكس نمط الحياة الحديث ويعزز فرص الاستثمار المستقبلي.

ويمكن للراغبين تسجيل الاهتمام في وجهة الوريف والاطلاع على كافة التفاصيل، من خلال زيارة موقع NHC عبر الرابط التالي:

https://nhc.sa/ar/register-interest/alwareef/

يُذكر أن «وجهة الوريف» تُجسد جهود NHC في تعزيز المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان، ويعكس توجه الشركة لتطوير وجهات عمرانية حديثة توفّر جودة حياة عالية، وتُرسّخ مكانتها كأكبر مطور عقاري في المنطقة، من خلال مجتمعات نابضة بالحياة.