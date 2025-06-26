أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ(50,259) قطعة عقارية في (21) حيًّا بمنطقة مكة المكرمة، ابتداءً من 13 يوليو 2025، الموافق 18 محرم 1447هـ، حتى نهاية يوم 16 أكتوبر 2025، الموافق 24 ربيع الآخر 1447هـ.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل (حيَّ السلام، وجزءًا من حي الروابي، وجزءًا من حي الراشدية، وجزءًا من حي معاد، وجزءًا من حي الخضراء، وجزءًا من حي الفلق الجديد، وجزءًا من شعب علي الجديد، وجزءًا من حي بطحاء قريش، وجزءًا من حي الهجرة، وجزءًا من حي التقوى، وجزءًا من حي شعب علي الجديد، وجزءًا من حي المغمس، وجزءًا من حي الكوثر، وجزءًا من حي الشرائع، وأجزاء من حي المقام، وأجزاء من حي الخضراء، وأجزاء من حي القرارة الجديد، وأجزاء من حي شعب عامر الجديد، ومخطط المبارك بالريان، ومخطط ذوي الدخل المحدود المعدل بهدى الشام، ومخطط إسكان مدينة الجموم)، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء والمخططات تم وفق معايير محددة، وسيُعلن تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء، التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت «هيئة العقار» إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفي المتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسَجَّل، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، إذ يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.