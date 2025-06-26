أعلنت شركة تداول السعودية عن تطبيق تعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية «تاسي» والموازية «نمو» باستثناء أدوات الدين.

وأوضحت في بيان لها على تداول، أن هذه التغييرات تسهم في تعزيز قدرة تداول السعودية على مواكبة المعايير الدولية المعتمدة، ومن المقرر أن يبدأ العمل بها اعتباراً من يوم 29 يونيو 2025.

وأضافت أن التعديلات الجديدة تتضمن توسيع نطاق تطبيق وحدات التغير السعري، وإضافة نطاق إضافي للأوراق المالية التي يبلغ سعرها 500 ريال أو أعلى، وذلك بهدف الحفاظ على مستويات مناسبة للفارق السعري ضمن مختلف نطاقات الأسعار.

وأعلنت شركة تداول السعودية إلغاء جميع الأوامر القائمة بنهاية التداول بعد إغلاق السوق اليوم (الخميس) الموافق 26/06/2025 وذلك استعداداً لتطبيق التعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية.

ووفقا للتعديلات سيصبح التغير السعري لأي سهم سعره 24.99 ريال أو أقل بمقدار هللة واحدة، أما إذا بلغ سعر السهم ما بين 25 حتى 49.98 ريال فيتحرك بمقدار هللتين بين كل سعر وآخر، وإذا أصبح سعر السهم ما بين 50 - 99.95 ريال سيتحرك بواقع 5 هللات، أما إذا كان السهم بقيمة تراوح بين 100 - 249.9 ريال سيتحرك بواقع 10 هللات، وسيرتفع مقدار التغير إلى 20 هللة للأسهم ما بين 250 - 499.8 ريال، أما الأسهم التي تتجاوز 500 ريال ستتغير بين كل سعر وآخر بمقدار خمسين هللة.