فازت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة المتكاملة، بجائزة «أفضل طرح عام أولي في الشرق الأوسط» المرموقة من مجموعة «إيميا فاينانس». جاء هذا التكريم خلال حفل توزيع جوائز إيميا فاينانس 2024، الذي عُقد في لندن أمس.

ويعكس هذا التكريم مكانة لولو للتجزئة وتتويجاً للطرح العام الأولي التاريخي للشركة، والذي تمكن في جمع 1.7 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024، والذي يمثل إدراج الشركة رسمياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد استقطب هذا الطرح اهتماماً واسعاً من المستثمرين، وكان من أكثر عمليات الطرح العام انتظاراً في المنطقة، مما عزز ثقة السوق القوية في مسار نمو المجموعة، ومرونتها المالية، وريادتها في قطاع التجزئة.

تُعتبر جوائز «إيميا فاينانس» معياراً للتميز في أسواق رأس المال في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويتم اختيار الفائزين من بين مجموعة من الترشيحات المقدمة من بنوك الاستثمار والشركات والجهات الفاعلة في السوق. وتُسلّط الجوائز الضوء على المعاملات المالية الأكثر تأثيرا وابتكاراً، والتي تشمل الاكتتابات العامة الأولية، وإصدارات الديون، والتمويل الإسلامي، والصفقات الهيكلية، وعمليات الدمج والاستحواذ.

وبهذه المناسبة قال سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة القابضة: «تعد الجائزة تأكيدا على النجاحات والإنجازات المتميزة التي تحققها لولو للتجزئة على كافة المستويات، وتعكس قوة أعمالنا، والتزام فريقنا، والثقة التي وضعها مستثمرونا فينا. لقد شكّل الاكتتاب العام الأولي نقطة تحول في مسيرة لولو للتجزئة. وسنظل ملتزمين بتقديم قيمة طويلة الأجل ونمو مستدام لجميع مستثمرينا وعملائنا».