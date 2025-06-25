في مناسبة اليوم العالمي للإبل، سلطت إمارة منطقة القصيم الضوء على ما تحقق لهذا القطاع من منجزات نوعية، أكدت ريادتها في احتضان الثروة الحيوانية وتعزيز موقعها التنموي في قلب المملكة، بدعم مباشر ومتابعة حثيثة من أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الذي وجّه بتطوير البنية التحتية والبحث العلمي والرقابة البيطرية، ما أحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتنظيمات المرتبطة بالإبل.

وبحسب إمارة القصيم؛ تحتضن منطقة القصيم أكثر من 138874 رأسًا من الإبل، ما يجعلها من أكبر مناطق المملكة كثافةً في هذا القطاع. ولتأطير هذه الثروة وتنظيم حوكمتها، أنشأت الجهات المعنية لجانًا رقابية يومية تُعنى بمتابعة حركة البيع ومنع الممارسات المخالفة وفريقًا طبيًا بيطريًا متخصصًا لمتابعة صحة الإبل وسلامة النسل ومركزًا علميًا شاملًا لأبحاث الإبل أُسّس داخل جامعة القصيم لدعم الجانب الأكاديمي والابتكار في القطاع.

وعلى مستوى الفعاليات والتسويق، شهدت المنطقة إقامة خمسة مزادات سنوية للإبل، تُعد من أبرز منصات العرض والبيع في المملكة. كما تستضيف القصيم المؤتمر السنوي للإبل الذي يُعزز من تبادل المعرفة والخبرات بين المربين والباحثين والمستثمرين.

وتم الانتهاء من مشروع ميدان الجِمال على مساحة تتجاوز 18 مليون متر مربع، بما يوفر بيئة مناسبة للمنافسات والعروض الشعبية المرتبطة بالتراث.

كما تحتضن القصيم أكبر مدينة للتمور في العالم، ما يُشكّل رافدًا اقتصاديًا متداخلًا مع سوق الإبل، لاسيما في المسارات الزراعية والتجارية.

وفي بادرة تُعد فريدة على مستوى العالم، أنشأت المنطقة أكبر مستشفى للإبل عالميًا، مجهزًا بأحدث تقنيات التشخيص والعلاج والتلقيح الاصطناعي، ما يعزز من كفاءة الرعاية البيطرية ويدعم الاقتصاد الحيواني الوطني.

ومن أبرز المشاريع التنموية التي تم إطلاقها، متنزه وطني متكامل يضم أكبر مزرعة إبل عالمية. يجمع المشروع بين البعد البيئي والتنموي، ويُعد نموذجًا متقدّمًا للاستثمار في الثروة الحيوانية ضمن بيئة مستدامة تراعي التوازن الطبيعي وتستقطب الزوّار والمهتمين من داخل المملكة وخارجها.

ومنطقة القصيم تتعامل مع الإبل كمكوّن اقتصادي واستثماري وعلمي يستحق التخطيط والرعاية والتمكين. ما تحقق في هذا القطاع يُمثّل نموذجًا وطنيًا للتنمية المتوازنة، ويضع القصيم في موقع متقدم ضمن خريطة الريادة السعودية في العناية بالإبل على المستوى الدولي.