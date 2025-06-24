أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، وحدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره (2.355) مليار ريال سعودي (ملياران وثلاث مئة وخمسة وخمسون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى خمس شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى (25) مليون ريال سعودي (خمسة وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 الميلادي، وبلغت الشريحة الثانية (1.175) مليار ريال سعودي (مليارًا ومئة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2029 الميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة (500) مليون ريال سعودي (خمس مئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 الميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة (5) ملايين ريال سعودي (خمسة ملايين ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2036 الميلادي، وبلغت الشريحة الخامسة (650) مليون ريال سعودي (ست مئة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 الميلادي.