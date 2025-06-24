أطلقت شركة تطوير للمباني (TBC)- إحدى شركات تطوير التعليم القابضة والذراع التنفيذي لمشاريع وزارة التعليم- مشروعًا طموحًا لبناء 166 مدرسة حكومية في وجهات NHC العمرانية في عدد من مناطق المملكة، ضمن جهود مشتركة لتطوير بيئة تعليمية حديثة تعزز جودة الحياة وتتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقد باشرت TBC، بصفتها الجهة المنفذة، استلام مواقع المشاريع في 8 وجهات عمرانية تتوزع في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وتبوك، وتشمل الأعمال تنفيذ 61 مدرسة في الرياض ضمن وجهات خزام والمشرقية والأصالة، و51 مدرسة في جدة ضمن وجهتي خيالا والجوهرة، و7 مدارس في المدينة المنورة ضمن وجهة الدار، و33 مدرسة في المنطقة الشرقية ضمن وجهتي الأحساء والواجهة في الدمام.

وتتسم المدارس الجديدة بتصاميم مبتكرة طورتها TBC، مستلهمة متطلبات المجتمعات العمرانية المطورة، ومراعية للخصوصية الثقافية في كل منطقة، بما يتماشى مع النمط العمراني لمخططات NHC. كما تشجع هذه التصاميم على دمج العملية التعليمية بالحياة اليومية للسكان. وتُنفذ هذه المدارس دون أسوار، مع مساحات مفتوحة قابلة للاستخدام خارج أوقات الدوام الدراسي، بما يعزز مفهوم المدرسة المجتمعية.

ويمثل هذا المشروع امتدادًا لتكامل أدوار NHC وTBC في توفير بنية تحتية تعليمية متقدمة داخل الأحياء السكنية، إلى جانب بقية المرافق الصحية والترفيهية، بما يسهم في بناء مجتمعات متكاملة وتعليم أكثر ارتباطًا بحياة الفرد والمجتمع.