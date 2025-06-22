أطلقت أمانة المنطقة الشرقية الملف الرقمي المحدث للفرص الاستثمارية، الذي يتضمن أكثر من 360 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، ضمن حزمة من المشاريع النوعية والمبتكرة، بعضها يمتد بعقود استثمارية تصل إلى 50 سنة، وذلك في إطار دعمها لبيئة الاستثمار المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي إطلاق الملف الرقمي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية البلدية، حيث يتيح الملف استعراض أهم المعلومات المرتبطة بكل فرصة، كالموقع الجغرافي، المساحة، نوع النشاط، مواعيد استقبال وفتح المظاريف، إلى جانب إمكانية تحميل كراسات الشروط والمواصفات، وتقديم العطاءات إلكترونياً، ومتابعة جميع مراحل الترسية والتسليم عبر البوابة الإلكترونية (فرص)، ما يعزز مبادئ الشفافية والسهولة والسرعة.

كما يتضمن الملف الرقمي أيضاً استبياناً رقمياً لاستطلاع آراء المستثمرين ورواد الأعمال، كما يشمل فرصاً استثمارية جديدة في مجالات متعددة، من أبرزها: حقوق التسمية، الرعايات، تطوير البنى التحتية، المشاريع الترفيهية والسياحية، اللوحات الإعلانية، الحدائق، المتنزهات، مصانع التدوير، والمراكز الصحية.

ونوهت الأمانة إلى سعيها الدائم لتطوير منظومتها الاستثمارية من خلال طرح مشاريع مبتكرة، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين، لافتة إلى استمرار طرح المبادرات والمشاريع النوعية التي تلامس احتياجات المجتمع وتواكب تطلعات التنمية الشاملة، مؤكدة التزامها بجعل جودة المشروع والمزايا الفنية أولوية في التقييم والترسية، مشيرة إلى أن «مركز التميز الاستثماري» ساهم في دعم رواد الأعمال من خلال تقديم خدمات مخصصة للمستثمرين، والارتقاء بجودة الاستثمارات البلدية.