أقامت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، حملة تطوعية للتبرع بالدم، بالتعاون مع بنك الدم المركزي بالدمام، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم، بمقر الأمانة، بمشاركة من منسوبي ومنسوبات الأمانة.



من جهته نوه مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بالأمانة فالح بن راجس الدوسري، بأن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة لتعزيز ثقافة التبرع بالدم، وترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية، وتفعيل الشراكات مع المؤسسات الصحية، بما ينسجم مع رسالتها الإنسانية ودورها في خدمة المجتمع. مشيراً إلى أن الأمانة تحرص على تفعيل هذه المناسبة سنويّاً بالتعاون مع الجهات المعنية، لتشجيع منسوبيها على التبرع والمشاركة في إنقاذ الأرواح.



وقال إن الأمانة تنفذ بشكل مستمر عدداً من الحملات التوعوية والصحية، مشدداً على أن هذه الحملات تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي والثقافي بأهمية التبرع بالدم، وفوائده الصحية للفرد، إضافة إلى كونه سلوكاً إنسانيّاً نبيلاً يعزّز تماسك المجتمع وتكافله.



يُذكر أن أمانة المنطقة الشرقية تولي اهتماماً كبيراً بالبرامج ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، وتسعى من خلال مبادراتها المتنوعة إلى دعم الجهود الوطنية في مختلف المجالات، خصوصاً فيما يتعلق بالصحة العامة، والمشاركة المجتمعية.