كشفت إمارة منطقة القصيم عن تجاوز إجمالي التمويل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية للمستفيدين في المنطقة حاجز 8 مليارات ريال منذ تأسيسه، في رقم يُبرز الدور التنموي الفاعل للبنك كمحرك اقتصادي واجتماعي يواكب تطلعات الدولة ورؤية السعودية 2030.

وأكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن بنك التنمية الاجتماعية يؤدي أدواراً تمويلية مؤثرة تسهم في دعم شباب وشابات الوطن، وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات يعكس اهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - بدعم القطاع غير الربحي وتعزيز الشراكات التنموية، ضمن توجه واضح نحو بناء مجتمع منتج واقتصاد مستدام.

وبحسب إمارة منطقة القصيم فقد بلغ إجمالي التمويل الممنوح من البنك أكثر من 106 ملايين ريال خلال 2024، استفاد منها أكثر من 2000 مستفيد ضمن برنامج التمويل الاجتماعي، في استمرار لسياسات تمويلية تستهدف شرائح متنوعة من المجتمع، وترتبط بالاحتياج الواقعي للأسر والأفراد.

وتجاوز عدد المستفيدين من خدمات البنك في المنطقة منذ التأسيس أكثر من 187 ألف مستفيد، في مؤشر واضح على عمق الأثر التراكمي الذي أحدثه البنك داخل المجتمع المحلي، سواء على مستوى الأفراد أو الأسرة.

وفي السياق ذاته، وُثقت استفادة أكثر من 27 ألف مستفيد من البرامج التدريبية والأنشطة المجتمعية، إضافة إلى 190 أسرة جرى تمكينها ضمن مبادرات الدعم الاجتماعي، إلى جانب تنظيم 59 دورة تدريبية و9 فعاليات مجتمعية تنموية.

كما سجلت منصة «جادة 30» في محافظة بريدة حضوراً مميزاً عبر تمكين 32 رائد ورائدة أعمال، في مبادرة تهدف إلى تحويل الطاقات الشبابية إلى مشاريع اقتصادية فاعلة تسهم في تنويع مصادر الدخل وتوليد فرص جديدة داخل السوق المحلي.

يعكس هذا الأداء المتصاعد أن بنك التنمية الاجتماعية في القصيم تجاوز المفهوم التقليدي للتمويل، متجها نحو بناء منظومة تمكينية شاملة، تستهدف الإنسان أولاً، وتعمل على تعزيز دوره في المجتمع من خلال أدوات اقتصادية مرنة، وخدمات تمتد من الدعم المالي إلى التطوير المهني والتمكين الريادي، بما يتسق مع تطلعات المملكة في بناء نموذج تنموي متكامل يرتكز على الاستدامة والشراكة والمشاركة.